Ponad 30 mln podróżnych na lotniskach regionalnych. Padł rekord

Związek Regionalnych Portów Lotniczych zebrał statystyki ruchu pasażerskiego ogółem za 2019 r. w trzynastu funkcjonujących w Polsce lotniskach regionalnych. Wyniki robią wrażenie.

Kraków Airport, jako pierwsze lotnisko regionalne w Polsce, obsłużył w trakcie roku kalendarzowego siedmio i ośmiomilionowego pasażera (iStock.com, Fot: Tupangato)

W minionym roku z siatki połączeń regularnych i czarterowych lotnisk regionalnych skorzystało w sumie 30,2 mln podróżnych, to o ponad 2,14 mln więcej (+7,6 proc.) w porównaniu z 2018 r. Jest to najlepszy wynik w historii krajowych lotnisk regionalnych. Jednocześnie po raz pierwszy przekroczyły one granicę 30 mln pasażerów obsłużonych w skali roku kalendarzowego.

W 2019 r. we wszystkich czternastu polskich portach lotniczych obsłużono ponad 49 mln podróżnych, to jest o 3,2 mln więcej (+7 proc.). Lotniska regionalne utrzymały wysoki udział w całości ruchu, który wyniósł 62 proc. Reszta podróżnych, to jest 38 proc. (18,8 mln), skorzystała z siatki połączeń Lotniska Chopina w Warszawie.

Miliony pasażerów Podsumowując miniony rok Związek Regionalnych Portów Lotniczych podzielił lotniska na dwie grupy. W grupie pierwszej znalazły się porty, które rocznie obsługują powyżej jednego miliona pasażerów, a w grupie drugiej, te obsługujące poniżej jednego miliona.

W grupie pierwszej niekwestionowanym liderem zostało lotnisko w Krakowie, z którego siatki połączeń skorzystało rekordowe 8,41 mln podróżnych. Na drugim miejscu z liczbą 5,37 mln pasażerów znalazł się Gdańsk, trzecie były Katowice – 4,84 mln, następnie Wrocław– 3,54 mln, Modlin – 3,1 mln i Poznań – 2,37 mln.

Liderem grupy drugiej zostało lotnisko w Rzeszowie gdzie obsłużono 771 tys. pasażerów. Podobnie jak przed rokiem z liczbą około 590 tys. pasażerów drugie miejsce przypadło Szczecinowi. Z wynikiem 425 tys. pasażerów trzecie miejsce zajęło lotnisko w Bydgoszczy, tym samym wyprzedzając Lublin, który zajął miejsce czwarte obsługując 357 tys. osób. Kolejne lokaty przypadły Łodzi – 241 tys. pasażerów, Olsztynowi – 154 tys. i Zielonej Górze – 33 tys.

Rekordy statystyczne W minionym roku ustanowiono także kilka rekordów statystycznych.

Kraków Airport, jako pierwsze lotnisko regionalne w Polsce, obsłużył w trakcie roku kalendarzowego siedmio i ośmiomilionowego pasażera. Do krakowskiego lotniska należy także nowy miesięczny rekord liczby obsłużonych pasażerów. Został ustanowiony w sierpniu 2019 r. i wynosi 823 402 podróżnych. Ponadto według danych ACI Europe, krakowskie lotnisko zostało europejskim liderem procentowego wzrostu ruchu w grupie lotnisk obsługujących rocznie od 5 do 10 mln pasażerów. Wyprzedziło Sewillę (+18 proc.), Nantes (+16,7 proc.), Bordeaux (+13,3 proc.) i Bolonię (+10,6 proc.).

Z kolei nowy rekord lotnisk regionalnych w segmencie przewozów czarterowych należy do Katowice Airport. W ruchu czarterowym Pyrzowice są od kilku lat krajowym liderem. W 2019 r. port potwierdził swoją dominującą pozycję w tym segmencie, obsługując pierwszy raz w historii ponad 2 mln klientów biur podróży. W minionym roku, na trzynaście funkcjonujących lotnisk regionalnych, aż dziesięć odnotowało wzrost, są to: Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Katowice, Łódź, Modlin, Olsztyn, Rzeszów, Wrocław i Zielona Góra.

Udany rok Komentując wyniki polskich lotnisk regionalnych w 2019 r. Artur Tomasik, prezes Zarządu ZRPL, powiedział: - Rok 2019 polskie lotniska regionalne mogą zaliczyć do udanych. Średnia dynamika wzrostu ruchu wyniosła 7,6 proc.. Jest to wynik ponad dwukrotnie lepszy od średniej dynamiki europejskich lotnisk, która według danych ACI Europe wyniosła 3,3 proc. Wzrost ruchu w regionach został osiągnięty pomimo niekorzystnych dla rozwoju lotnictwa wydarzeń. Zdecydowanie najważniejszym z nich było uziemienie Boeingów 737 Max, co ograniczyło możliwości dynamicznego rozwoju części znaczących na polskich rynku przewoźników.

Tomasik dodał, że ponad 60 proc. udział lotnisk regionalnych w całości obsłużonego ruchu pasażerskiego w Polsce, świadczy o ważnej roli, jaką pełnią lotniska regionalne dla zrównoważonego rozwoju kraju. Prognozy wskazują, że w 2020 r. jeszcze chętniej będziemy latali z regionów, więc kolejne poprawienie rekordu jest realne.

Źródło: Związek Regionalnych Portów Lotniczych