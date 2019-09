Luksusowy i złoty jacht. Jest wart 16 milionów funtów i stanął w Londynie

Luksusowy jacht "Bellami" został zadokowany przy kompleksie biurowym Canary Wharf w Londynie. Ostatnio ten obiekt pływający przeszedł metamorfozę, dzięki której zyskał nowy blask. Nałożona została na niego specjalna złota folia, robiąca duże wrażenie, ale nie wszyscy są zachwyceni uzyskanym efektem.

Jacht wart jest 16 mln funtów (ok. 80 mln zł), a na jego pokładzie znajdziemy basen, spa, jacuzzi, a nawet salon fryzjerski. To wszystko jest do dyspozycji 12 osób, które mogą wypoczywać w 6 pokojach, a w każdym z nich umieszczone zostało duże okno, zapewniające wspaniałe widoki.