Praca marzeń dla kochających luksus. Można zgarnąć niezłą sumkę

Kolejna praca marzeń jest w zasięgu ręki. Internetowa firma, która twierdzi, że jest "Amazonem dla milionerów" ogłosiła rekrutację na stanowisko recenzenta jachtów. Można nieźle zarobić. Sama tygodniówka ma wynosić 1300 dol. (ok. 5 tys. zł).



W zamian za to, po zakończeniu każdego kontraktu, otrzymasz 1300 dol. i możliwość przeglądu do 50 jachtów w ciągu roku. Daje to sumkę w wysokości 65 tys. dolarów (ok. 250 tys. zł). Nieźle jak na testera luksusowych łodzi.