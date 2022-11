Ma dopiero 22 lata. Chce pobić nietypowy rekord

Po zaoszczędzeniu sporej ilości pieniędzy McCutchen wyruszyła w swoją życiową wyprawę w sierpniu tego roku. Pierwsze kilka tygodni spędziła w Stanach Zjednoczonych, a następnie udała się do Meksyku. Przed wyjazdem do Europy planuje udać się do Ameryki Południowej, zwiedzając Brazylię, Chile, Argentynę i Urugwaj.