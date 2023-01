Macedonia Północna oczami mieszkańca. "Piękna natura i bogata kultura"

Macedonia Północna to mieszanka natury i kultury. Niewiele osób wie, że to jeden z pierwszych krajów chrześcijańskich w Europie, do którego dotarł m.in. św. Paweł. Niektórzy mawiają, że ten jest niczym "księga biblijna" - z tego względu warto zobaczyć liczne monastyry w górach. Pamiętajmy, że Macedonia Północna to kraj górzysty. Nie mamy dostępu do morza, ale przepiękne szczyty to rekompensują. Liczę, że w przyszłości jeszcze bardziej rozwiniemy turystykę górską, która przyciągnie więcej turystów.