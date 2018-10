"Magiczna chmura". Niezwykłe wideo fotografa

Marco Campazas, gdy jechał na północ Hiszpanii, zauważył na niebie niecodzienne zjawisko. Dopiero po chwili zrozumiał, że jest świadkiem podniebnego "tańca" wykonywanego przez tysiące ptaków.

Marco był w drodze do Logrono w północnej Hiszpanii, gdy jego oczom ukazało się dziwne zjawisko. Postanowił się zatrzymać i wysiąść z samochodu. Okazało się, że to, co widzi, to istny spektakl na niebie wykonywany przez stado ptaków. Były to szpaki, których było tak wiele, że przywodziły na myśl czarną chmurę.