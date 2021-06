Roztocze. Idealne miejsce na urlop w stylu "slow"

Turystyczne hity to przede wszystkim Zwierzyniec. Jest siedzibą Roztoczańskiego Parku Narodowego, ale najbardziej charakterystyczny punkt miasteczka to tzw. kościółek na wodzie. W dzień patrona świątyni - św. Jana Nepomucena, organizowana jest widowiskowa procesja na łodziach. Warto to zobaczyć. Turyści chętnie spacerują też przy stawach Echo, gdzie można spotkać stado koników polskich.