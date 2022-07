Mają dość półnagich turystów. 500 euro kary za chodzenie po mieście w negliżu

Mandat za spacer w negliżu

Mimo, że to miasto jest symbolem wypoczynku, to jego burmistrz Massimo Coppola uważa, że nie można wszędzie zachowywać się, jak na plaży. Wydał rozporządzenie, by ukrócić chodzenie w bikini lub z gołym torsem po ulicach miasta. Kara za ewidentne braki w ubraniu wynosi od 25 do 500 euro.