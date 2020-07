Majorka. Wideo z pijanymi Brytyjczykami obiegło sieć. "To wstyd"

"Część Hiszpanii w zamknięciu, osoby starsze zamknięte w domach opieki, wszyscy na ulicy noszą maseczki, a antyspołeczni i nieodpowiedzialni Brytyjczycy w Magaluf robią, co chcą. To wstyd" - czytamy na portalu "Independent".

Hiszpanie zaczęli zadawać sobie pytanie, czy imprezowicze typu "party-hard" są typem turystów, których ich kraj nadal chce gościć. Mieszkańcy niektórych balearskich wysp, gdzie turystyka stanowi 35 proc. wpływów do budżetu, chętnie dystansują się od imprez alkoholowych i źle zachowujących się turystów.

Mandaty i grzywny za niestosowanie się do zaleceń

W ubiegłym tygodniu rząd regionalny Balearów - w tym Majorki - zatwierdził rezolucję, która nakłada obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych, z wyjątkiem plaży. Według lokalnego dziennika "El Pais", osoby, które naruszą tę zasadę, zostaną ukarane grzywną o wysokości do 100 euro (ok. 450 zł).