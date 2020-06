Wakacje 2020. Hiszpania otwiera się na turystów. Lepiej znać zasady i ograniczenia

Wakacje 2020 będą inne od tych w poprzednich latach. Mimo pandemii koronawirusa kolejne kraje otwierają granice i przygotowują się na napływ turystów. Jednym z nich jest Hiszpania. Choć urlop w Hiszpanii będzie możliwy, trzeba przygotować się na szereg obostrzeń, które różnią się w zależności od regionu.

W Hiszpanii swobodny ruch turystyczny z krajami unijnymi za wyjątkiem Portugalii został przywrócony 21 czerwca. Granice z Portugalią zostaną otwarte 1 lipca. W związku z odmrażaniem turystyki rząd podjął kroki, by w obliczu wciąż nie najlepszej sytuacji – do tej pory w Hiszpanii odnotowano prawie 30 tys. zgonów w wyniku zachorowania na COVID-19 – zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. W każdym regionie obowiązują inne obostrzenia, które mają zmniejszyć ryzyko transmisji wirusa.

Wakacje 2020. Ograniczenia w Andaluzji

W Andaluzji galerie handlowe i sklepy mogą być wypełnione w 75 proc. W kinach – podobnie jak w Polsce – należy siadać co drugi fotel, tak by połowa miejsc była wolna. W hotelach tylko połowa miejsc noclegowych jest udostępniona gościom. W wydarzeniach na świeżym powietrzu może uczestniczyć maksymalnie 1500 osób. Władze zapowiedziały, że ograniczenia mogą obowiązywać nawet do wiosny 2021 roku.

Wakacje 2020. Na Wyspach Kanaryjskich 4 m kw. piasku na turystę

Na Wyspach Kanaryjskich obostrzenia są stosunkowo łagodne – nie ma limitu osób w barach i restauracjach, co można zaobserwować w innych częściach Hiszpanii. Ograniczenia obowiązują jednak w sklepach, klubach nocnych i… na plażach. W przypadku tych pierwszych i drugich limit wynosi 75 proc. Plażowicze muszą liczyć się z tym, że mogą zajmować 4 m kw. powierzchni – piasku, trawnika lub kamieni. W imprezach na świeżym powietrzu może uczestniczyć 1000 osób, w tych zamkniętych – 300. Zaleca się płatność kartą, nie gotówką.

Wakacje 2020. Ograniczenia w Katalonii

"Nowa normalność" – tak władze Katalonii określają obecną sytuację. To właśnie w Katalonii obostrzenia są najłagodniejsze. Od 25 czerwca przestanie obowiązywać limit osób w klubach czy restauracjach, a dystans społeczny podczas imprez na świeżym powietrzu powinien wynosić 1,5 metra. Może on zostać zmniejszony, jeśli uczestnicy będą zasłaniać twarz maseczkami.

Wakacje 2020 w Hiszpanii. Ograniczenia w Madrycie

W stolicy Hiszpanii, Madrycie, od 6 lipca zacznie obowiązywać ograniczenie do 75 proc. frekwencji we wszystkich obiektach użytku publicznego. Teraz wynosi ono 60 proc. W barach i restauracjach, w których są tarasy, zostanie oddana do użytku cała przestrzeń – obecnie ograniczenie wynosi 80 proc. 5 lipca zostaną otwarte place zabaw.

Wakacje 2020. Ograniczenia w Galicji, La Rioja i Murcji

W Galicji w miejscach do użytku publicznego i centrach handlowych obowiązuje limit 50 proc. osób. W przypadku tarasów klubów i restauracji jest on zwiększony do 80 proc. Podczas imprez na świeżym powietrzu, podobnie jak na Wyspach Kanaryjskich, może bawić się 1000 osób. 300 – jeśli przyjęcie odbywa się w zamkniętej przestrzeni. W Rioja limit 1000 osób obowiązuje również podczas korridy. Natomiast w Murcji limit osób bawiących się na świeżym powietrzu wynosi 500. Pod zadaszeniem – 200.

Wakacje 2020. Kiedy zniesienie obostrzeń w Hiszpanii?

Nie wiadomo, kiedy w Hiszpanii przestanie obowiązywać nakaz noszenia maseczek czy inne obostrzenia, np. dotyczące dystansu społecznego. Warto jednak pamiętać udając się do Hiszpanii, że ograniczenia obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie kraju – zarówno jego mieszkańców, jak i przyjezdnych. Kary za niedostosowanie się do zaleceń obowiązują wszystkich i są wyjątkowo surowe.

Źródło: RP.pl

