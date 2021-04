Majówka 2021. Turyści liczą na wyjazdy

Każdy zadaje sobie pytanie, czy po tym terminie będą mogły działać hotele? Zbliża się przecież majówka, jak wiadomo, dla Polaków jest to jedna z najchętniej wykorzystywanych okazji wyjazdowych. Na nadchodzący długi weekend szykują się również przedsiębiorcy.

WIDEO: Wielkanoc i majówka 2021. Gdzie warto pojechać na urlop?

Majówka będzie szansą dla branży turystycznej?

Mączyński w swojej wypowiedzi dla PAP podkreślał, iż nadal nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja w ciągu najbliższych miesięcy. Zaznaczył też, że dla przedsiębiorców ważne jest, by rząd odpowiednio wcześnie podjął decyzję, co z tegoroczną majówką. Do długiego weekendu został już niecały miesiąc.