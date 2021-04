Wakacje 2021. Nadmorskie miejscowości najbardziej popularne wśród turystów

Osoby, które wczasy nad Bałtykiem chcą spędzić inaczej, coraz częściej szukają spokojniejszych miejscowości. Chcą posłuchać szumu fal, nie muzyki z głośników, która dochodzi zza co drugiego parawanu. Dlatego na popularności zyskują mniejsze letniska.

Wakacje 2021 - na topie jest Sarbinowo

Do tej pory letnisko nie było aż tak popularne, choć oczywiście miało grono zwolenników. Wypoczywający w tym miejscu turyści doceniali właśnie kameralny charakter Sarbinowa i nieprzesadnie zatłoczoną plażę. Szczególnie chętnie przyjeżdżały tu rodziny z dziećmi, szukające alternatywy dla najbardziej obleganych miejsc.

- W tym roku zainteresowanie Sarbinowem jest bardzo duże. Na razie miejscowość wyprzedza nawet Władysławowo i Łebę, które w ubiegłe wakacje były najchętniej wybieranymi lokalizacjami nad morzem. Na pewno jest to spowodowane tendencją turystów do poszukiwania bardziej spokojnych miejsc. Oprócz tego Sarbinowo ma zachęcającą bazę noclegową, w której dominują domki letniskowe. W tej chwili właśnie ta kategoria obiektów jest u nas najbardziej poszukiwana - mówi Kamila Miciuła, kierownik PR portalu Nocowanie.pl.

Według danych portalu, najwięcej osób planuje przyjechać do Sarbinowa w drugiej połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia. Najluźniejsze terminy to ostatni tydzień wakacji, dlatego jeżeli komuś marzy się naprawdę spokojny urlop nad morzem i pusta plaża, będzie to najlepsza pora na wyjazd.