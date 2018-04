Majówka pociągiem. Więcej połączeń do popularnych kurortów

Długi weekend majowy coraz bliżej. PKP Intercity umożliwia dojazd pociągiem do najpopularniejszych kurortów turystycznych, m.in. do Zakopanego, Gdyni czy Szklarskiej Poręby. Podróżni, którzy zaplanują wycieczkę z wyprzedzeniem, zapłacą za bilety mniej.

PKP Intercity zaplanowało dodatkowe, sezonowe kursy 7 par pociągów (Shutterstock.com)

W okresie od soboty 28 kwietnia do niedzieli 6 maja zaplanowano dodatkowe, sezonowe kursy 7 par pociągów. Będzie można nimi dojechać do wielu miejscowości turystycznych, m.in. do Zakopanego, Wisły, Krynicy-Zdroju, Gdyni, Szklarskiej Poręby czy Zwardonia. Ciekawą propozycją mogą być też wyjazdy do mniej popularnych w okresie majówkowym polskich miast. Z PKP Intercity można także pojechać za granicę do Berlina, Budapesztu, Wiednia czy Lwowa.

Kto planuje, ten zyskuje

Podróżni, którzy zakupią bilety na jednorazowe przejazdy krajowe z odpowiednim wyprzedzeniem, otrzymają 20 proc lub 10 proc. zniżki w zależności od terminu wyjazdu w ofercie Wcześniej – Taniej. Na podróżujących z dziećmi czekają również specjalne oferty. Podróżujący, którzy majówkowy wyjazd planują w grupie liczącej od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia, mogą skorzystać z biletu rodzinnego. Dzięki tej ofercie wszyscy pasażerowie otrzymają 30-procentową zniżkę.

Z dodatkowych ulg skorzystają posiadacze Karty Dużej Rodziny. Oprócz ustawowych 37 proc. otrzymają również 30 proc. upustu na zakupione bilety. Warto również pamiętać, że dzieci, które nie ukończyły czwartego roku życia, podróżują pociągami PKP Intercity za darmo. Wystarczy pobrać dla nich bilet uprawniający do bezpłatnego przejazdu. Także osoby, które ukończyły 60. rok życia mogą liczyć na rabat – 30 proc.

Dla tych, co lubią zmiany

Oferta weekendowa, umożliwiająca wielokrotne przejazdy w ramach jednego biletu, to idealny wybór dla tych, którzy w czasie długiego weekendu planują odwiedzić kilka miast. Bilet weekendowy jest ważny od piątku 27 kwietnia od godz. 19:00 do poniedziałku 30 kwietnia do godz. 06:00 lub od 4 maja do 7 maja w takich samym przedziale czasowym. Oferta nie obejmuje przyjazdów w dni robocze w godz. 06:00 – 19:00, w poniedziałek 30 kwietnia i środę 2 maja. Cena takiego biletu w drugiej klasie wynosi 81 zł i umożliwia przejazdy dowolnymi pociągami TLK i IC. Za 164 zł można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów (EIP, EIC, IC i TLK).

Prognoza frekwencji

W miarę możliwości, przewoźnik będzie dostawiał wagony do pociągów cieszących się największą popularnością. Osoby, które planują podróż pociągiem mogą śledzić prognozy frekwencji na stronie PKP Intercity.

Wypad za granicę?

Codziennie odbywa się kilkanaście połączeń międzynarodowych, m.in. do Czech, Niemiec, Austrii czy na Węgry. Ceny biletów zaczynają się już od kilkunastu euro np. z Warszawy do Berlina możemy pojechać już za 29 euro (120 zł). Natomiast ze stolicy Polski do Pragi czy Budapesztu można pojechać już za 19 euro (80 zł).

Rowerowo – pociągowo

Pasażerowie mają możliwość przewozu rowerów w specjalnych wagonach przeznaczonych do przewożenia jednośladów (przy rezerwacji biletów pociągi z takimi wagonami oznaczone są odpowiednim piktogramem). Za przewóz niezłożonego i nieopakowanego roweru należy zapłacić kwotę 9,10 zł, niezależnie od długości trasy i kategorii pociągu. Bilet na przewóz jednośladu pociągiem EIC (pod warunkiem wolnych miejsc dla osób przewożących rower), IC i TLK można kupić przez internet, w kasie biletowej lub u konduktora. Bilet na przewóz roweru pociągiem EIP można nabyć tylko przez internet lub w okienku kasowym.

