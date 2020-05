Wakacje w Bułgarii. Słoneczny Brzeg czy Złote Piaski?

Słoneczny Brzeg i Złote Piaski to dwa najpopularniejsze kurorty w Bułgarii. Sprawdzamy, czym się różnią te dwa wyjątkowe miejsca, w których sezon trwa przez niemal sześć miesięcy w roku.

Wybór pomiędzy najbardziej znanymi w Bułgarii kurortami nadmorskimi – Słonecznym Brzegiem i Złotymi Piaskami – może być trudny. Decyzję ułatwi z pewnością analiza atrakcji turystycznych tych bułgarskich miejscowości, o czym poniżej. Problemu nie powinna natomiast sprawić pogoda w Bułgarii, obie destynacje charakteryzują się bowiem praktycznie identycznymi warunkami atmosferycznymi i klimatem.

Pogoda w Bułgarii

Od maja do września na wybrzeżu opady deszczu występują niezmiernie rzadko. Średnie dobowe temperatury powietrza są zbieżne i wynoszą 19 st. C w maju, 24 st. C w czerwcu, 27 st. C w lipcu i sierpniu oraz 23 st. C we wrześniu.

Natomiast temperatury wody morskiej przedstawiają się następująco: czerwiec – 19 st. C, lipiec – 21 st. C, sierpień – 23 st. C, wrzesień – 21 st. C.

Słoneczny Brzeg

Słoneczny Brzeg to najpopularniejszy kierunek w Bułgarii. Ta część wybrzeża Morza Czarnego jest najchętniej odwiedzana przez turystów nie tylko z Europy, najlepiej więc zarezerwować urlop na długo przed sezonem wakacyjnym. Słoneczny Brzeg nazywany jest Las Vegas Europy Wschodniej i po zachodzie słońca po prostu nie da się tutaj nudzić.

Shutterstock.com

Szerokie, piaszczyste, bezpieczne plaże ciągną się kilometrami, a Słoneczny Brzeg uchodzi za najbardziej nasłonecznione miejsce również poza zachodnią częścią basenu Morza Czarnego. Ze względu na duże parki wodne region szczególnie upodobały sobie rodziny z dziećmi. Organizowane są tutaj także liczne wycieczki fakultatywne, m.in. jednodniowe wypady do Turcji.

Na południu, na malowniczym półwyspie, leży najstarsze miasto Bułgarii, Nesebyr, figurujące w całości na liście UNESCO, które koniecznie trzeba zwiedzić.

Shutterstock.com

Złote Piaski

Plaże Złotych Piasków w Bułgarii niczym nie ustępują tym w Słonecznym Brzegu, mieście położonym w kierunku południowym, jadąc wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego. Nie ma tutaj kamienistych czy żwirowych plaż, nie potrzebujemy więc obuwia ochronnego.

Shutterstock.com

Złote Wybrzeże bezpośrednio sąsiaduje z nadmorskim pasem leśnym, dającym nieco wyczekiwanej ochłody podczas letnich upałów w Bułgarii. Same Złote Piaski to teren Parku Krajobrazowego z mnóstwem zieleni i ścieżek spacerowych. Szczególnie popularna jest trasa do XIII-wiecznego monastyru w Aładży, który wykuto w litej skale.

Okolica jest nieco spokojniejsza, dosyć zaciszna, co nie oznacza jednak, że po zmroku w Złotych Piaskach nie ma co robić. Tutejsze nocne kluby tętnią życiem często nawet po wschodzie słońca (polecamy piana i beach party), a rozrywkowe kasyna są miejscem wielogodzinnej zabawy dla turystów z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Skandynawii.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl