"Malediwy dla ubogich". Najbardziej niebezpieczna plaża na świecie

Mimo turkusowej wody i białych piasków na plaży stoją znaki zakazujące kąpieli. Najbardziej niebezpieczna plaża dla zdrowia nazywana jest "Malediwami dla ubogich" czy "chemicznymi Karaibami".

Youtuber tłumaczy, że Solvay to nazwa fabryki produkującej sodę, a niecodzienny biały, drobny piasek i lazurowa woda to efekt wylewania tej szkodliwej substancji do wody.