Toskania we Włoszech. Idealne miejsce na relaks

To z Toskanii pochodzi przepyszne wino Chianti. Co jeszcze warto wiedzieć o tym włoskim regionie, uznawanym za najpiękniejszy w Europie, i gdzie zatrzymać się na wakacje? Sprawdziliśmy specjalnie dla was.

Krajobraz malowniczej Toskanii

Toskania – Włochy w pigułce

Krajobraz Toskanii stanowią w dużym stopniu soczyście zielone winnice, plantacje krokusów, z których wytwarza się szafran oraz gaje oliwne. W ślicznie położonych pośród wzgórz miasteczkach spróbujemy najlepszych dań kuchni włoskiej, m.in. gnocchi, toskańskich grzanek fettunta, steków po florencku (bistecca alla fiorentina), bruschetty czy pysznych wędlin - salami finocchiona i prosciutto di Toscana. Nie przegapmy również okazji do posmakowania lokalnej oliwy z oliwek, migdałowych ciasteczek cantuccini, cenionych trufli regionalnych oraz produktu ze Wzgórz Chianti, którego to wina nikomu nie trzeba chyba przedstawiać.



Na dobrze zorganizowaną wycieczkę do Toskanii można się wybrać już poniżej 3 tys. zł od osoby. Przy odrobinie szczęścia upolujemy tego typu ofertę z bezpośrednimi przelotami z Polski, transferami i tygodniowym zakwaterowaniem z dwoma posiłkami dziennie, a nawet z formułą all inclusive. Zwracajmy uwagę na hotele blisko plaży, dysponujące własnymi basenami.

Toskania – wakacje we Włoszech

Toskania to nie tylko część kontynentalna Włoch, ze stolicą Florencją, niezapomnianymi Pizą i Sieną, ale również wyspy archipelagu, jak chociażby Elba oraz Montecristo. Jeśli nastawiamy się w jednakowej mierze na opalanie, morskie kąpiele oraz zwiedzanie regionu, wybierzmy się tam tuż przed rozpoczęciem najwyższego i najgorętszego sezonu turystycznego bądź tuż po jego zakończeniu. Pogoda w Toskanii z pewnością nas wówczas nie zawiedzie, a podczas urlopu nieco oszczędzimy na miejscu.



Warunki klimatyczne i temperatura powietrza w czerwcu i wrześniu są bardzo zbliżone – w dzień 26, nocą natomiast 14 st. C. Woda morska na wybrzeżu ma 21-23 st. C, co przy 8-10 godzinach pełnego nasłonecznienia w ciągu doby stwarza świetne warunki do korzystania z uroków cudownych wakacji w gorących Włoszech. Przeloty do Toskanii odbywają się przede wszystkim z lotniska Chopina w Warszawie.