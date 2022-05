Malham Cove. Uśpiony wodospad, który ożywa raz na kilkaset lat

Skalny chodnik i spektakularne widoki

Malham to bardzo popularne miejsce wycieczkowe dla Anglików, ale także dla turystów przemierzających urokliwe góry, łąki i wrzosowiska Yorkshire. Szlak wiodący z wioski Malham do skały nie jest specjalnie trudny, a jedyne wyzwanie stanowi wspięcie się na ok. 400 stopni, aby zobaczyć na własne oczy wyjątkowy spękany chodnik na powierzchni Malham Cove. Wspinaczka się opłaca, ponieważ widok, jaki roztacza się z płaskiego szczytu zapiera dech w piersiach. Spojrzenie w dół z krawędzi klifu robi ogromne wrażenie - gdy patrzymy z góry, przeżycie jest jakby bardziej wyraziste niż kiedy spoglądamy z dołu do góry.