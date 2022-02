Małżeństwo utonęło w samochodzie. Orkan Franklin zmiótł go do kanału La Manche

Franklin nie tylko we Francji

Ostrzeżenia powodziowe po przejściu orkanu Franklin obowiązują też w Wielkiej Brytanii. Nie spowodował on aż tak poważnych szkód jak Eunice, w wyniku którego zginęły w Wielkiej Brytanii trzy osoby i czasowo przerwane zostały dostawy prądu do 1,4 mln gospodarstw domowych, za to w trakcie jego przejścia wystąpiły znacznie bardziej obfite opady.