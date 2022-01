Wielka Brytania. Od 11 lutego duża zmiana w zasadach wjazdu

Jeszcze przed wystąpieniem Shappsa zniesienie testów zapowiedział premier Boris Johnson. "To, co robimy w kwestii podróży zagranicznych, to pokazanie, że ten kraj jest otwarty na biznes, otwarty na podróżnych, będą zmiany i osoby przyjeżdżające nie będą już musiały wykonywać testów, jeśli są zaszczepione, w pełni zaszczepione" – powiedział.