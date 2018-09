Mama Juana, cygaro i rytmy merengue. Smaki i zapachy Dominikany

O karaibskich plażach napisano już chyba wszystko. Skupmy się więc na pozostałych zaletach Dominikany. Muzyka i wyjątkowe produkty regionalne przyciągają turystów, wśród których jest sporo smakoszy najwyższej jakości trunków oraz wyrobów tytoniowych.

Z czego słynie Dominikana?

Dominikana kojarzy nam się przede wszystkim z iście rajskimi plażami (600 km!) z drobnym, prawie białym piaskiem, zwieszającymi się nad nimi palmami i delikatnym szumem fal krystalicznego Morza Karaibskiego. Jak najbardziej słusznie. Na Kubie oraz na Dominikanie na masową skalę produkuje się słynne cygara i rum, czyli produkty eksportowe numer 1. Ponadto Dominikana to także regionalny lek na wszystko i viagra w płynie – Mama Juana. Magiczny trunek, którym szczycą się lokalsi, pierwotnie był bezalkoholowy i przypominał herbatę. Podobno pomaga dosłownie na wszystko: od problemów z erekcją czy damską płodnością, poprzez zatrucia pokarmowe, aż po bóle głowy i przeziębienie. Według niektórych wykazuje również właściwości odmładzające. Oczywiście regularnie spożywany. Obecnie Mama Juana jest ciemnoczerwoną nalewką o smaku zbliżonym do wina porto, którą na wyspie możemy nabyć w gotowej postaci albo jako torebeczki z zestawem gałązek, ziół i kory z drzew do samodzielnego przygotowania trunku w domu. A na Dominikanie aromatyczna i jedyna w swoim rodzaju Mama Juana powstaje z ciemnego rumu, czerwonego, wytrawnego wina oraz miodu. W sprzedaży spotkamy nawet wersję tego afrodyzjaku z dodatkiem owoców morza albo soku z limonki. Ilu wytwórców Mama Juana, tyle odmian napoju na rynku. Pita bywa w postaci szotów albo jako bardziej tradycyjny dla mieszkańców Europy short drink z colą, kruszonym lodem i słomką.