Wakacje za pół ceny. First minute na lato 2019

Im wcześniej kupimy wymarzone wakacje, tym większa szansa, że zapłacimy za nie niedużo. Last minute wciąż jest modne, ale przyjrzyjmy się bliżej bardzo korzystnym ofertom first minute. Na korzyść działa również możliwość ich bezkosztowego odwołania.

Zalety first minute

Czy opłaca się kupować wycieczki w opcji first minute? Jak najbardziej! To teraz biura podróży oferują nam możliwie najniższe ceny wakacji na przyszły rok, które stopniowo rosną z miesiąca na miesiąc. Lato 2019 tańsze już nie będzie, jeśli robimy więc plany urlopowe na przyszły rok, warto to uwzględnić, bo sporo oszczędzimy. Korzystając z promocji już teraz, wydamy nawet do połowy (a na ogół do 40 proc.) mniej niż wynosi regularna cena zorganizowanych wycieczek. Dodatkowo kupując wakacje tuż przed rozpoczynającym się za rok sezonem urlopowym, będziemy mieli znacznie mniejszy wybór ciekawych kierunków turystycznych oraz hoteli – najlepsze oferty znikają bowiem z wirtualnych półek biur podróży naprawdę błyskawicznie. A wraz z nimi możliwość rezerwacji w tej samej cenie pokoi z widokiem na morze czy obszerniejszych apartamentów dla rodzin z kilkoma pociechami.

Za dzieci w first minute płacimy jeszcze mniej niż przy zakupie standardowych rozwiązań wakacyjnych czy last minute. Teraz jest również dostępnych więcej niewykupionych połączeń samolotowych, nie trzeba będzie przeprawiać się przez pół Polski na konkretne lotnisko wybrane przez przewoźnika. W niezłym first minute bezpłatnie otrzymujemy gwarancję najniższej ceny, a często nie poniesiemy także żadnych kosztów w przypadku rezygnacji z imprezy, co zazwyczaj nie jest nawet naszą winą. Mimo dobrych chęci zawsze może się przecież przydarzyć choroba czy nieoczekiwane odwołanie zaplanowanych wolnych dni z winy jakieś sytuacji w pracy przez naszego pracodawcę.

Tajlandia first minute na lato 2019

Wymarzone wakacje w opcji first minute będą nas teraz kosztować najmniej. Opłaca się więc postawić na tropiki, jeśli zawsze o takich kierunkach myśleliśmy. Doskonałym przykładem świetnego stosunku jakości do ceny jest aktualnie Tajlandia. Brzmi na tyle egzotycznie, że nie może być tanio? Nic bardziej mylnego. A dodatkowo dobre oferty first minute mają to do siebie, że płatności za nie rozkłada się w wydłużonym czasie. Wystarczy wpłacić zaliczkę rzędu 3 proc., a resztę kwoty za wczasy można uiścić nawet na miesiąc przed planowanym terminem wylotu. First minute Tajlandia i nie tylko potrwa prawdopodobnie do marca, ale najlepsze ceny tylko teraz.

Za tydzień pobytu w Tajlandii z przelotami, transferami i bufetem śniadaniowym zapłacimy od 3749 zł. Zakwaterowanie to zazwyczaj ładna lokalizacja bardzo blisko plaży, a wyloty odbywają się na ogół z lotniska Chopina w Warszawie z lądowaniem np. w Bangkoku, zależnie od wybranego przez nas docelowego miejsca.

First minute Czarnogóra

Fajnym i niezadeptanym przez tłumy nawet w szczycie sezonu kierunkiem turystycznym pozostaje Czarnogóra nad Morzem Adriatyckim z pięknym wybrzeżem z malowniczymi plażami. To idealne miejsce na wakacje dla osób poszukujących miejsca na spokojne wakacje na lato 2019 w odległości dość krótkiego lotu bezpośredniego od naszego kraju. W najcieplejsze miesiące doświadczymy w tym zakątku Bałkanów 25-28 st. C w ciągu dnia oraz 20-21 st. C przy 21-23 st. C wody morskiej.

First minute w Czarnogórze obejmuje zazwyczaj nowoczesne obiekty noclegowe tuż przy żwirkowych plażach (przydadzą się obuwie ochronne) z przejrzystą wodą, nadającą się do kąpieli aż do późnej jesieni. Leżaki i parasole są na ogół dla gości bezpłatne, a obsługa w 4- i 5-gwiazdkowych hotelach pozostaje na wysokim poziomie. Jeśli postawimy na wykupienie wycieczki do tego cudownego i niezwykle zielonego kraju już teraz, najlepsze pokoje hotelowe z widokiem na morze oraz góry nie będą jeszcze zajęte.

