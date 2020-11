Maroko. Lot miał trwać 30 minut. Noc opóźnienia i 4 godziny w powietrzu

Pechowy lot - maszyna przeleciała 2 tys. km

Pechowy lot - kwarantanna przez opóźnienie

Jeszcze większego pecha mieli w sierpniu pasażerowie wieczornego lotu linii EasyJet z Gibraltaru do Londynu. Został odwołany z powodu złych warunków pogodowych, a liczba miejsc noclegowych na lotnisku była niewystarczająca, by pomieścić wszystkich podróżnych. Dlatego część z nich (80 osób) przetransportowano autobusem do Kadyksu. Po powrocie do Londynu mieli oni obowiązek poddać się 14-dniowej kwarantannie po pobycie w Hiszpanii.