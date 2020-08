Hiszpania-Londyn. Samolot miał opóźnienie. Turyści trafili przez to na kwarantannę

Gibraltar to brytyjskie terytorium zamorskie graniczące z Hiszpanią . Jego lotnisko znajduje się tuż przy granicy. Jest niemal wolny od koronawirusa. W ubiegłym tygodniu zdiagnozowano tam zaledwie 31 przypadków zachorowań. Tego samego nie można powiedzieć o Hiszpanii kontynentalnej, która znajduje się w tzw. czerwonej strefie. Tam wczoraj zdiagnozowano ok. 2400 nowych zakażeń.

Lot zaplanowany późnym wieczorem z Gibraltaru do Londynu został odwołany z powodu złych warunków pogodowych. Liczba miejsc noclegowych na lotnisku była niewystarczająca, by pomieścić wszystkich podróżnych. Dlatego część z nich (80 osób) przetransportowano autobusem do Kadyksu, skąd po powrocie obowiązuje kwarantanna. Pasażerowie, których przetransportowano do bazy noclegowej w tej części Hiszpanii, mieli po prostu niezłego pecha.