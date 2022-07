Marsz z kijkami. Różnice między trekkingiem i Nordic Walking

Trekking jest bardziej formą turystyki niż dyscypliną sportu. Według definicji uprawia się go w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych, a wyprawy mogą nawet trwać kilka dni. Najpopularniejszy jest tzw. trekking klasyczny. W dużym uproszczeniu trekkingiem nazywa się po prostu długie marsze i wyprawy, choć niekoniecznie muszą one być w górach, to zazwyczaj właśnie z tym rodzajem terenu są kojarzone. Jednym z przydatnych sprzętów są właśnie kijki, ale służą do zupełnie innych rzeczy.