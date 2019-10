Marsze Równości w Polsce i na Malcie. Uderzający kontrast

W Białymstoku uczestników Marszu Równości bito i poniżano. W Valletcie, stolicy Malty - także katolickiego kraju - 8 tysięcy osób wzięło udział w tęczowym, radosnym święcie.

Organizowane przez środowiska LGBT Marsze Równości w polskich miastach nie wszędzie przebiegają spokojnie. Zwłaszcza w mniejszych ośrodkach budzą emocje, mobilizują przeciwników i gromadzą znaczne policyjne siły, dzięki którym nie dochodzi do aktów przemocy. Szczególnie dramatyczny przebieg miał pierwszy Marsz Równości w Białymstoku , zorganizowany 20 lipca 2019 r. Brałam w nim udział. Bałam się o swoje bezpieczeństwo, ale jeszcze bardziej - o młodych ludzi, nastolatków, którzy odważyli się wyjść na ulice tego bardzo konserwatywnego miasta. Opowiem wam, jak to wyglądało.

"Białystok nie pedałuje"

Zakaz pedałowania! Wyp...!

Mimo kordonu policji, idący chodnikiem kontrdemonstranci i tak doskakiwali do nas, próbując wyciągnąć z tłumu pojedyncze osoby. Miotali wyzwiska: - Kur.., dziw.., lesby, pedały! Co szokujące, byli to nie tylko kibole, ale i matki z dziećmi na rękach czy staruszkowie z różańcami. Pluli, wykonywali obsceniczne gesty, pokazywali środkowy palec.