Marta Manowska o tym, co przeżyła na granicy. "Tu zaczynają się historie mało przyjemne"

"Podróżowanie w czasach COVID-19 do najłatwiejszych nie należy, ale nie jest niemożliwe" - zaczęła swój post na Instagramie dziennikarka Marta Manowska, która 30 grudnia 2021 r. wyleciała do Meksyku. Kilka dni temu postanowiła przenieść się do sąsiedniego kraju. Jak napisała, próba przekroczenia granicy z Belize nie należała do łatwych.