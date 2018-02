Masz tylko jeden dzień. Co koniecznie musisz zobaczyć w Amsterdamie?

Mostów i kanałów jest tutaj więcej niż w Wenecji, zaś rowerów – więcej niż mieszkańców. Amsterdam przyciąga turystów jak magnes. Wielu decyduje się zostać w nim na stałe. Nic więc dziwnego, że stolica Holandii jest jednym z najbardziej multikulturowych miejsc na świecie, w którym żyją osoby z ponad 180 krajów.

Hotel o polskiej nazwie

Od czego zacząć zwiedzanie metropolii? Większość globtroterów radzi, by wędrówkę po mieście rozpocząć od Placu Dam, przy którym znajduje się Pałac Królewski. Nie jest to jedyny obiekt warty uwagi w tym miejscu. Poza monarszą siedzibą przy placu, znajdziemy także zabytkowy, wybudowany w 1865 r., hotel Krasnapolsky. Pięciogwiazdkowa budowla jest jedną z wizytówek holenderskiego miasta. Pod koniec XIX w. hotel był jedynym tego typu obiektem w Amsterdamie - m.in. z telefonem w każdym z apartamentów. W pobliżu hotelu znajduje się także De Bijenkorf, największy i najstarszy dom towarowy w mieście – wybudowano go w 1913 r.