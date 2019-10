Maszyna do… przytulania. "Słodkie" urządzenie do zadań specjalnych

W "Blade Runnerze 2049" samotność łagodzi hologram człowieka, a dokładnie kobiety. Ale to science fiction. W rzeczywistości trudniej znaleźć antidotum na pustkę. A może jednak ktoś znalazł na nią sposób? Jak wiemy amerykańcy naukowcy i badacze potrafią znaleźć remedium na wszystko. Tym razem lekarstwo na tę przypadłość znalazła amerykańska… artystka.

Na pierwszy rzut oka urządzenie to przypomina fotel do masażu, który wyłożony jest specjalnymi poduszkami. Osoba czująca deficyt przytulenia kładzie się do środka, a druga… pociągając za dźwignię dozuje przyjemność, intensywność oraz szybkość dotyku.

Artystka uważa, że jej dzieło jest próbą reinterpretacji przyszłości relacji międzyludzkich. Lucy McRea zastanawia się, jak w przyszłości będą one wyglądać? I czy to właśnie maszyny będą zaspokajać te podstawowe potrzeby? Tworząc to urządzenie Amerykanka chce zwrócić uwagę na problem samotności oraz nieumiejętność wyrażania uczuć, którą potęguje przeniesienie relacji do wirtualnego świata. Brak jakiegokolwiek fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem wzmaga poczucie braku zrozumienia, smutku, a także może prowadzić do depresji.