Mauritius. Katastrofa ekologiczna na Oceanie Indyjskim

Greenpeace uważa, że ów wyciek to jeden z najpoważniejszych kryzysów ekologicznych, z jakimi kiedykolwiek zmagał się Mauritius. "Tysiącom gatunków żyjących wokół dziewiczych lagun zagraża utonięcie w morzu zanieczyszczenia. To może mieć fatalne skutki dla gospodarki Mauritiusa, bezpieczeństwa żywności i zdrowia" - podała w oświadczeniu organizacja.

Choć słowa niewiele tu pomogą, to Akihiko Ono, wiceprezes japońskiego armatora Mitsui OSK Lines, do którego należy osiadły na mieliźnie wyspy Mauritius masowiec, przeprosił oficjalnie za wyciek ok. 1000 ton ropy. Jak informuje PortalMorski.pl, wiceprezes zapowiedział wysłanie ekipy do usuwania skutków wycieku. "Przepraszamy najszczerzej jak tylko można za dramatyczny problem, do powstania którego się przyczyniliśmy" - powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej.