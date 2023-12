Megaprojekt za 30 mld dolarów. Szykuje się turystyczna rewolucja

- Nie ma na świecie żadnego kraju z projektem takim jak Tren Maya. To duma naszej inżynierii cywilnej i wojskowej – mówił wcześniej Lopez Obrador. Podkreślał również, że w jego realizacji nie uczestniczył kapitał prywatny ani obcy. - Pociąg nie będzie należał do zagranicznej firmy, należy do firmy publicznej, do ludu – zaznaczał.