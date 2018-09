Meksykański wulkan pluje lawą. Ogłoszono alarm

Meksykańskie media informują o wzmożonej aktywności wulkanu Popocatepetl na południu kraju. Wyrzuca on z krateru lawę i chmury dymu. Służby poinformowały o zagrożeniu oraz odradzają zbliżanie się do krateru.

Narodowe Centrum Zapobiegania Katastrofom (Cenapred) ogłosiło, że w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 279 wyziewów niskiej intensywności, którym towarzyszyły opary gazu i spora ilość popiołu. Odnotowano też osiem wybuchów. Cenapred ostrzegło mieszkańców, aby nie zbliżali się do wulkanu, a zwłaszcza do krateru. Poziom zagrożenia wulkanicznego Popocatepetl jest w drugiej (żółtej) fazie, ale nie jest wykluczone, że jego aktywność wybuchowa może gwałtownie wzrosnąć do fazy średnio zaawansowanej.