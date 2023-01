Miasteczka westernowe w Polsce. Te miejsca muszą odwiedzić fani kowbojów

Parki tematyczne wyrastają w ostatnich latach jak grzyby po deszczu. Na mapie Polski pojawia się coraz więcej miejsc, w których można spełnić własne marzenia z dzieciństwa lub przeżyć szaloną przygodę ze swoimi pociechami. Fani kowbojów, szeryfów i poszukiwaczy złota mogą udać się do tak zwanych miasteczek westernowych. Jest to również ciekawa opcja do spędzenia wolnych dni w czasie ferii zimowych.