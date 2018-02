Miasteczko Lego w Billund to spełnienie marzeń dzieciaków. Teraz na miejsce dotrzesz z LOT-em

To już piąty kierunek w Skandynawii obsługiwany przez LOT. Połączenia będą odbywały się przez cały tydzień, w tym od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie. Pierwszy rejs z Warszawy do Billund zaplanowany jest na 2 lipca. Od dzisiaj bilety są w sprzedaży.

Rejsy do Billund to wspaniała wiadomość dla polskich dzieci, które zechcą odwiedzić Legoland znajdujący się tuż obok lotniska (Shutterstock.com, Fot: Anna Soelberg)

Billund to lotnisko obsługujące kilka miast w Jutlandii, w Zachodniej Danii, m.in. Esbjerg, Herning, Silkeborg, Horsens, Aarhus i Odense. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się park rozrywki Legoland, największy tego typu obiekt na świecie. Żaden inny park tematyczny w Europie nie posiada międzynarodowego lotniska położonego tak blisko.

Rejsy między Warszawą a Billund LOT będą się odbywały od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie, co gwarantuje pasażerom dużą elastyczność podróży. W soboty i niedziele, kiedy zapotrzebowanie na połączenia jest mniejsze, do dyspozycji pasażerów będzie jeden rejs w ciągu dnia.

Podróż między Warszawą i Billund potrwa ok. 1 godz. 40 min. Na tę trasę przewoźnik skieruje samoloty Embraer 170 i 175. Oznacza to od 70 do 82 foteli trzech klasach podróży: biznes, ekonomicznej premium i ekonomicznej.

W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki tejsy będą się odbywały według następującego rozkładu: WAW 08:20 - BLL 10:00, BLL 10:35 - WAW 12:20; WAW 17:30 - BLL 19:10, BLL 19:50 - WAW 21:35

W soboty w ofercie jest tylko rejs poranny, a w niedziele popołudniowy.

Tak zaplanowany rozkład pozwala zaoferować pasażerom najatrakcyjniejsze połączenie między Billund a miastami w Europie Środkowo-Wschodniej, na Bałkanach, w Azji Centralnej, na Dalekim Wschodzie i Ameryce Północnej – np. Krakowem, Kijowem, Charkowem, Wilnem, Moskwą, Bukaresztem, Zagrzebiem, Astaną, Pekinem, Tokio, Seulem, Singapurem, Nowym Jorkiem, Chicago i Los Angeles. Rozkład zapewnia jednocześnie pasażerom z wielu miast Europy Środkowo-Wschodniej i Azji podróż do Billund z dogodną przesiadką (zwykle w przeciągu mniej niż 2 godz.) w hubie LOT-u na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Z Zachodniej Danii pochodzą znane w Polsce marki, np. Lego, JYSK, Arla, Velux, DONG Energy, Bang&Olufsen i Ecco. Wiele z nich ma swoje przedstawicielstwa w naszym kraju.

- Billund jest jednym z ważniejszych ośrodków biznesowych i naukowych w Skandynawii. Południowa Jutlandia to jeden z obszarów o najwyższym PKB na głowę w Skandynawii. Co ważne, w Zachodniej Danii mieszka kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Nowe połączenie z pewnością docenią także osoby podróżujące do Billund i okolic na wakacje, do rodziny i znajomych - mówi Adrian Kubicki, dyrektor komunikacji korporacyjnej w LOT. - Naszym atutem jest bogata siatka połączeń oraz największy port przesiadkowy w Europie Środkowo-Wschodniej - dodaje.

Najnowsza oferta skierowana jest zarówno do pasażerów biznesowych, dla których polski przewoźnik ma atrakcyjne taryfy w klasach biznes i premium, jak też podróżujących w celach turystycznych. Billund to także kolejny po m.in. Norymberdze, Stuttgarcie, Göteborgu i Luksemburgu zachodnioeuropejski ośrodek biznesowy średniej wielkości, wśród których LOT upatruje możliwości rozwoju swojej siatki połączeń.

- Cieszymy się z tego, że LOT dostrzegł potencjał pasażerski w Zachodniej Danii. Wiemy, że ruch biznesowy między Polską i Danią dynamicznie się rozwija. Nowe połączenie powinno się przyczynić do wzmocnienia relacji między obydwoma krajami - mówi Kjeld Zacho Jorgensen, prezes Billund Airport. - Nowe połączenie z Warszawy sprawi, że podróż z Zachodniej Danii do Polski i innych miast w Europie Środkowo-Wschodniej będzie szybsza i łatwiejsza. Rejsy do Billund to także wspaniała wiadomość dla polskich dzieci, które zechcą odwiedzić Legoland znajdujący się tuż obok naszego lotniska - podkreśla.

Uruchomienie połączenia między Warszawą a Billund to element strategii rentownego wzrostu LOT-u na lata 2016-2020, którą konsekwentnie wdraża polski przewoźnik. Zgodnie z jej założeniami, LOT planuje stać się linią pierwszego wyboru nie tylko dla pasażerów podróżujących z Polski, ale również innych krajów regionu. Do 2020 r. LOT prognozuje przewiezienie ponad 10 mln pasażerów rocznie, co będzie oznaczało podwojenie liczby klientów w ciągu czterech lat. W 2017 r. LOT ogłosił uruchomienie 27 połączeń, w tym z Warszawy do: Los Angeles, Newark, Astany i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark. W ubiegłym roku LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 25 proc. rok do roku. W tym czasie przewoźnik odebrał cztery nowe samoloty od Boeinga: dwa B787 Dreamliner i dwa B737 MAX 8. W 2018 r. do floty przewoźnika wejdzie 12 kolejnych maszyn: trzy B787-9 (większa wersja Dreamlinera), trzy B737 MAX 8 i sześć Embraerów 195.

LOT sprzedaje bilety na pięć własnych kierunków w Skandynawii. Oprócz Billund sa to: Kopenhaga, Sztokholm, Göteborg i Oslo. W tym roku LOT ogłosił już uruchomienie czterech nowych kierunków - z Warszawy do Skopje i Podgoricy, na Domodiedowo (drugie lotnisko w Moskwie) oraz z Krakowa do Budapesztu.

Bilety LOT-u na połączenia między Warszawą a Billund są od dziś dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży LOT, w tym na stronie www.lot.com, poprzez Contact Center, w biurach LOT Travel i u agentów.

