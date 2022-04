Miasto, które umarło w ciągu jednej nocy. Usłyszeli, że wyjeżdżają na kilka dni, od ewakuacji minęło 36 lat

Opuszczone miasto duchów skrywa wiele osobistych tragedii

Dzisiaj Prypeć to wyludnione miasto duchów. Niektórzy nazywają ją wręcz skansenem minionej epoki. Przez lata opuszczone miasto zamieniło się w ruinę. Od czasu ewakuacji Prypeć była regularnie plądrowana przez szabrowników. To, czego nie zabrała natura, zabrali ludzie. Można to dziś zobaczyć na smutnych fotografiach opuszczonych budynków, wybitych okien, otwartych na oścież drzwi.