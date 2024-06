Miasto ogrodów i drzew. Teraz polecimy tam bezpośrednio z Polski

Trzy razy w tygodniu do Rijadu

Pierwszy rejs z Warszawy do Rijadu zaplanowano na wtorek, 4 czerwca, na godz. 15.20. Lot do stolicy Arabii Saudyjskiej potrwa ok. 6,5 godziny. Oprócz wtorków, loty do Rijadu będą się odbywały także w czwartki i niedziele. W drogę powrotną boeingi zabiorą pasażerów w poniedziałki, środy i piątki o godz. 1.25 czasu lokalnego.