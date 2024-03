Nowy najwyższy budynek na świecie. Ma mieć ponad 2 km wysokości

Można podziwiać panoramę Dubaju z tarasu widokowego At The Top czy Burj Khalifa SKY oraz usiąść w najwyżej położonej na świecie restauracji At.mosphere lub The Lounge na wysokości 585 m nad ziemią. Burdż Chalifa to także prestiżowy apartamentowiec oraz siedziba wielu międzynarodowych korporacji.