Miejsca grozy w Polsce. Coś dla ludzi o mocnych nerwach

Wysoki Kamień

Inne miejsce, które rozbudza fantazję fanów grozy to Wysoki Kamień (niem. Der Hohe Stein). To niepozorna góra o wysokości zaledwie 585 m. n. p. m. Leży w Górach Bardzkich w odległości ok. 1,5 km od wsi Lasówka. Swoją nazwę zawdzięcza wysokiemu kamieniowi stojącemu na jej szczycie, który otacza krąg z mniejszych kamieni. Już to jest co najmniej zastanawiające.