Mierzeja Kurońska. Atrakcyjne miejsce do wypoczynku, także po sezonie

Obwód Kaliningradzki to atrakcyjne, ale wciąż zbyt mało popularne wśród turystów miejsce do spędzenia letniego urlopu. Ceny są tu zawsze niższe niż w innych nadbałtyckich kurortach. Warto się tu wybrać zwłaszcza po sezonie, wtedy ceny są jeszcze bardziej korzystne nawet dla mało zasobnego portfela.

Wybierając się do obwodu, pomyślmy o wypoczynku w jednej z miejscowości wczasowych, która znajduje się po rosyjskiej stronie Mierzei Kurońskiej.

Choć Rybaczij i Morskoje nie są tak sławne jak Swietłogorsk (zwany rosyjskim Sopotem ), czy Zielenogradsk, to wypoczynek w jednym z tych kurortów Mierzei Kurońskiej powinny wziąć pod uwagę zwłaszcza te osoby, które cenią sobie spokój, ciszę, bezpośredni kontakt z przyrodą. W 2000 roku cała mierzeja trafiła na listę światowego dziedzictwa UNESCO, między innymi dzięki znajdującym się tu wydmom – drugim pod względem wysokości w Europie. To idealne miejsce dla tych, którzy niekoniecznie lubią ocierać się o innych na nadmorskich promenadach.

Zarówno Rybaczij, jak i Morskoje, oferują to wszystko po umiarkowanych cenach. Za dobę pobytu w tutejszych pensjonatach zapłacimy średnio około 2200 rubli (ok. 135 zł).

Rybaczij - dawny kurort niemiecki Rossiten (po polsku miejscowość ta nazywa się Rosity, a po litewsku – niedaleko granicy – Rasyte) – jest dość dużą wioską, liczącą obecnie prawie 1000 mieszkańców. Można tu zobaczyć stary, odrestaurowany w ostatnim czasie cmentarz, a także XIX-wieczny (wybudowany w 1873 roku) kościół. We wsi znajduje się także stacja biologiczna. Największą atrakcją jest jednak plaża.

W 1283 roku powstał tu zamek krzyżacki i kaplica (z obu nic się nie zachowało). W latach 90. XX wieku powstały tu liczne domki letniskowe i wypoczynkowe. Był to powrót do przedwojennych tradycji tej miejscowości, która przez wiele dziesiątków lat była jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku mieszkańców nieodległego Królewca (tak do 1946 roku nazywał się obecny Kaliningrad).