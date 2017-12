Mikołaj już leci. Zobacz jego trasę na radarze

Na portalu flightradar.com można obserwować trasę św. Mikołaja. Twórcy popularnej od kilku lat w wigilię puszczają oko do użytkowników. W wigilię na radarze umieszczają pędzącego do dzieci na całym świecie Mikołaja w saniach. Prosty zabieg marketingowy, a tyle radości!

Obserwacja sań św. Mikołaja nie jest prosta, bo zaprzężone w renifery poruszają się ponad 1500 km/h. Nie jest niemożliwe uchwycenie przystanków w konkretnych domach, ale można zobaczyć, że pojazd znajduje się na ok. 12 tys. km wysokości. Jak na razie udało mu się odwiedzić Wyspy Salomona (na wschód od Nowej Gwinei) oraz Australię. Był tam ok. godz. 9 polskiego czasu. Przy okazji mijał samolot z Hongkongu do Sydney czy z Sydney do Dubaju. Czy i kiedy zawita do Polski? Trzeba obserwować! (Aktualizacja: w okolicach Polski można było wypatrzeć Mikołaja ok. godz. 15).