Mikrohotel w hali odlotów. Sposób na relaks, gdy czekasz na przesiadkę

Zamiast spania na siedząco, czy przytulania się do ściany w hali odlotów – wygodne łóżko, Wi-Fi i gniazdka elektryczne. Mikrohotele Sleepbox pozwolą pasażerom naładować baterie nie tylko w telefonie.

Godziny zameldowania są elastyczne, a rezerwacja odbywa się przez aplikację, która jest jednocześnie kluczem do prywatnego pokoiku. Dlatego możesz mieć do niego dostęp o każdej porze dnia i nocy, a ograniczenie ilości osób zaangażowanych w prowadzenie hotelu sprawia, że stawka jest nieco niższa, choć nie może konkurować z cenami tradycyjnych pokoi hotelowych (te jednak wymagają opuszczenia terminalu, co czasem wymaga posiadania wizy i jest czasochłonne, więc odpada przy krótkich przerwach w podróży). Pokoje o wielkości 2,7 m2 oraz 4,1 m2 są wynajmowane na godziny, a stawka waha się między 25 a 35 dolarów (95zł – 135 zł). Jeśli planujesz dłuższy pobyt na lotnisku, a nie chcesz opuszczać terminala i korzystać z jednego pobliskich hoteli, możesz zarezerwować pokój na 12 godzin. Doba hotelowa, a w zasadzie – jej połowa kosztuje między 120 a 150 dol (450 – 560 zł).

Niestety, hotele Sleepbox, choć świetnie zaprojektowane przez Krymova i jego wspólników: Petera Chambersa i Aleksieja Goryainova, nie mają prywatnych łazienek ani pryszniców. A to, obok wygodnego łóżka, druga rzecz, o której marzą strudzeni podróżni, którzy przemieszczają się z jednego krańca świata, na drugi.