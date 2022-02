Miliard recenzji na TripAdvisorze. Niektóre są naprawdę absurdalne

- Faktycznie niektóre recenzje są zabawne i mogłyby zniechęcić do zobaczenia konkretnych atrakcji. Ale myślę, że nikt nie ocenia miejsc po jednej negatywnej opinii. Jeśli na TripAdvisorze szukamy recenzji, to warto przejrzeć przynajmniej kilka i wówczas dopiero zdecydować, czy chcemy zobaczyć to konkretne miejsce - mówi Ilona Raczyńska, redaktor prowadząca portalu WP Turystyka.