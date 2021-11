"Milionerzy". Co to jest letniak?

Letniak i letnik

Co ciekawe, jak informuje Narodowe Centrum Kultury, "Dawniej słowa letnik i letniak w zn. ‘domek letni’ były używane wymiennie, a samo słowo letnik miało o wiele więcej znaczeń: nazywano tak letnią suknię, letni garnitur, spódnicę i altanę ogrodową (Sienkiewicz)" - czytamy w bardzo ciekawym opracowaniu. - "Letnik to ‘mieszkaniec miasta przebywający na letnisku’, ale letniak to nie jest jakiś gorszy letnik, tylko po prostu domek letniskowy".