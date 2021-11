Jeden z najbardziej dotkniętych pandemią krajów. Otworzył się na turystów

By zachęcić podróżnych do przyjazdów, rząd Indii zaplanował na marzec wydanie 500 tys. darmowych wiz. "Pandemia zdewastowała turystykę kraju, ale wierzę, że wszystko wróci do normy, gdy do Indii powrócą turyści" - powiedziała Al-Dżazirze Jyoti Mayal, prezydent stowarzyszenia agencji turystycznych w Indiach.