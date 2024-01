"Milionerzy". Wielu widzów zaskoczyła odpowiedź, uczestniczka dała radę

Aurea znajduje się w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul. Założenie osady datuje się na rok 1906, kiedy to w ten region zaczęli napływać Polacy. Pierwsi osadnicy przybyli do Brazylii w poszukiwaniu lepszego życia, a na miejscu zajęli się głównie rolnictwem. Wielu z nich, ze względu na niewielki obszar nadający się do uprawiania ziemi, pracowało przy prowadzonych przez rząd Brazylii budowach dróg.