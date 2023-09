"Milionerzy". Pytanie za 10 tys. zł. Dla wielu banał, ale uczestniczka poległa

Dżibutczyk jest z Dżibuti, Gabończyk z Gabonu, Nigeryjczyk z Nigerii, a Iworyjczyk jest mieszkańcem Wybrzeża Kości Słoniowej. Po angielsku to Ivory Coast, z czego słowo "ivory" oznacza kość słoniową. Jeśli ktoś zna język angielski, to mógł skojarzyć od razu, o co chodziło w tym pytaniu, które na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowane. Tymczasem chodziło po prostu o mieszkańca państwa, które posiada słowo "kość" w nazwie.