Milionowy Gość zawitał do Parku Rozrywki Energylandia w minioną sobotę

W minioną sobotę Park Rozrywki odwiedził milionowy Gość sezonu 2018! Była nim rodzina z Psar k. Będzina – Pani Małgorzata z mężem Sebastianem oraz dziećmi Pauliną i Mateuszem.

Warto przypomnieć, że w 2017 roku milionowy gość odwiedził Park Rozrywki 27 września. Oznacza to, że liczba odwiedzających Energylandię cały czas utrzymuje wskaźnik wzrostowy, co przyczynia się do zwiększenia ruchu turystycznego zarówno w skali regionu, jak całego kraju. Park odwiedza coraz więcej gości zza granicy. Większość z nich stanowią nasi południowi sąsiedzi, ale coraz częściej w Energylandii można spotkać turystów z Niemiec, krajów Beneluksu oraz Ukrainy. Nic dziwnego, że Energylandia przyciąga Gości z całej Europy. W ostatnim czasie powstało tu wiele unikatowych atrakcji. Wśród nich najwyższy i najszybszy na świecie wodny Speed Water Coaster, czy zaprezentowany miesiąc termu największy w Europie Mega Coaster Hyperion.