Miliony martwych ryb w turystycznym mieście. Widok i fetor nie do zniesienia

Rybacy oraz lokalne służby pracują nad usunięciem ok. 40 ton ryb, które już uprzątnięto z portu, by zapobiec zagrożeniu dla środowiska. Ale to już za późno by uratować sezon. Restauracje w okolicach portu Volos są całkowicie puste ze względu na zanieczyszczenie, a turyści unikają nawet najpopularniejszych miejsc, co doprowadziło do drastycznego spadku ruchu turystycznego.