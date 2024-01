Miłość do zwierząt domowych napędza rozwój chińskiego rynku zoologicznego

W 2022 roku skalę chińskiego rynku zoologicznego oszacowano na 493,6 miliarda juanów (69,55 miliardów dolarów), co oznaczało wzrost o 25,2% rok do roku. Prognozy zakładają, że do 2025 roku wartość rynku zoologicznego może przekroczyć 811,4 miliarda juanów (114,33 miliardów dolarów). Firma Nestlé, zauważając potencjał chińskiego rynku, inwestuje już na nim od 2007 roku, a w 2023 roku otworzyła nowoczesną linię do produkcji mokrej karmy dla zwierząt w Tianjinie. Dane pokazują także, że w Chinach istnieje ponad 2,47 mln firm działających w branży zoologicznej, z czego 799,5 tys. to firmy założone w 2021 r., a 973,6 tys. firm zostało założonych w 2022 r. Liczba nowo zarejestrowanych firm związanych z tą branżą wykazuje więc szybką tendencję rosnącą.