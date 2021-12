Mocne słowa szefa Ryanaira. O'Leary uderza w niezaszczepionych

"Wydaje mi się, że polityka rządu służy temu, by zniechęcić ludzi do podróżowania samolotem, co jest zaskakujące, zwłaszcza w kontekście tego, ilu ludzi jest w pełni zaszczepionych. W Wielkiej Brytanii panuje omikronowa histeria, wywołana przez rząd. Podejrzewam, że jest to robione dlatego, by zatuszować ich fatalne zarządzanie w niemal każdej dziedzinie życia" – mówił O’Leary w rozmowie z Independent.