Najbiedniejszy kraj świata. Atrakcjami dla turystów mógłby obdzielić kilka innych państw

Zaledwie kilka kilometrów za Kiszyniowem znajduje się siedziba winiarskiej firmy Cricova. To jedna z największych winnic w kraju, nie dość że produkująca wina, to także posiadająca prywatne kolekcje trunków wielu znanych osób z całego świata - swoje butelki przechowują tu m.in. Donald Tusk czy Angela Merkel. Ponoć także Władimir Putin ma tu swoją kolekcję. Wartość wszystkich win można liczyć w milionach euro. Co ciekawe, w Cricovej butelki może przechowywać każdy, a roczny koszt takiego "hotelu dla wina" to 1,5 euro za sztukę.